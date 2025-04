Program "Gogglebox. Przed telewizorem" zdobył ogromne uznanie wśród widzów, co jednocześnie przyniosło rozpoznawalność jego uczestnikom. Jedną z popularniejszych bohaterek jest Izabela Zeiske, która głównie zasiadała na kanapie wraz z synem. Obserwując rosnącą rzeszę fanów, zaczęła prowadzić profil na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje urywki ze swojego życia. Tym razem jednak pokazała dość odważny kadr.

63-latka dała się poznać jako pewna siebie i otwarta kobieta, dla której nie ma tematów tabu. Chętnie pokazuje, że niezależnie od wieku można czerpać z życia pełnymi garściami. Od pewnego czasu publikuje w sieci również fotografie chociażby w kostiumie kąpielowym, prezentując swoją sylwetkę, o którą stara się dbać.

Teraz z kolei zaskoczyła zdjęciem w samej bieliźnie, w której paradowała przed domem! Dumnie przy tym podkreśliła, że jest wolna od kompleksów.