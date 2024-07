Karolina Malinowska zaczęła treningi. Modelka pokazała na swoim Instagramie zdjęcia z sali ćwiczeń. Poświęciła temu również wpis na swoim blogu. Karolina jeszcze niedawno narzekała, że po urodzeniu dzieci nie ma motywacji do walki o powrót do formy. Sama siebie nazwała wręcz "leniem". Okazało się jednak, że jest ktoś, kto zmotywował Karolinę Malinowską do ćwiczeń. Tą osobą jest oczywiście Ewa Chodakowska.

Ostatnio rozmawiałam z Ewą Chodakowską i dostałam od Niej opierdol. „Malina za bardzo się obnosisz z tym, że tak bardzo Ci się nie chce. Zamiast gadać, że musisz zrobić trening, to po prostu idź i go zrób. Nie możesz ciągle pokazywać tym wszystkim kobietom, że nic nie robisz! Zacznij robić i być dla nich wzorem”. Przyznaję… Zabolało. Dało do myślenia i przede wszystkim zmobilizowało. Dlaczego? Bo było prawdą - napisała modelka na swoim blogu.