Małgosia Socha jest świetną kucharką. Na przyjęcia dla swoich gości nie zamawia cateringu, bo lubi gotować. Jest specjalistką od genialnych wypieków! Jak chce na kimś zrobić wrażenie, to zawsze przygotowuje swoje popisowe danie: boeuf bourguignon.

Brzmi niesamowicie, ale jest proste w wykonaniu - śmieje się gwiazda.

Przyjaciele Małgosi Sochy, którzy znają jej talenty, od dawna namawiali ją, by zaprezentowała je w telewizji. Spytaliśmy więc aktorkę, co by zrobiła, gdyby dostała propozycję z "Top Chefa".

Faktycznie lubię gotować. To dla mnie rodzaj alchemii. Ale jakby kamera patrzyłaby mi na ręce, to bym się stresowała. Poza tym wśród aktorów są znacznie lepsi ode mnie - powiedziała nam Małgosia.

