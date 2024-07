Małgorzata Zajączkowska skrytykowała Agatę Dudę! Aktorce znanej m.in. z serialu "Na dobre i na złe" nie spodobał się filmik pary prezydenckiej z okazji Dnia Rodziny. Andrzej Duda wraz z żoną zamieścili na portalu YouTube wideo z życzeniami dla wszystkich polskich rodzin. Małgorzata Zajączkowska zauważyła, że relacja pomiędzy małżonkami nie jest najlepsza. Czyżby jednak kryzys w pałacu prezydenckim? Od jakieś czasu pojawiały się plotki, że Agata Duda nie dogaduje się z mężem, a nawet, że chce się rozwieść. Ostatnio jednak wszystko wydawało się wrócić na właściwy tor. Baczne oko aktorki jednak dopatrzyło się chłodu w relacji między małżonkami.

Jednak nie tylko relacja pomiędzy parą prezydencką wzbudziła krytykę aktorki. Zajączkowskiej wyraźnie nie spodobała się stylizacja Agaty Dudy. Nie chodziło jednak o kostium pierwszej damy, lecz o to, co znalazło się pod nim! Małgorzata Zajączkowska dopatrzyła się u Agaty Dudy... gorsetu!

Już drugi raz widzę panią Dudę w gorsecie (zawodowe oko mnie nie myli) - po co to, na co to? Tęsknota za Scarlet O'Harą z "Przeminęło z wiatrem", czy słaby kręgosłup się kłania?