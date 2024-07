Agata Duda wyprawiła przyjęcie urodzinowe dla swojego męża. Okazuje się, że prezydent, który dziś kończy 44 lata, swoje urodziny świętował już w miniony weekend. Według doniesień Super Expressu do rodzinnego mieszkania prezydenckiej pary w Krakowie w sobotnie popołudnie zaczęli zjeżdżać się goście, a wśród nich nie mogło zabraknąć córki Kingi. Okazuje się również, że Andrzej Duda razem z rodziną mieli jeszcze jeden powód do świętowania. Ojciec Agaty Dudy został nagrodzony za całokształt swojej twórczości Nagrodą Poetycką Silesius.

Były tort, prezenty i kwiaty- relacjonuje tabloid. Później elegancko ubrany Andrzej Duda, otoczony BOR-owcami, wsiadł do służbowej limuzyny, do której wcześniej zapakował smakowity tort. Tuż za nim podążała równie wytworna małżonka Agata Kornhauser-Duda, która przed odjazdem pomagała zanieść do auta napoje i przekąski.