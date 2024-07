Małgorzata Socha na udziale w teledysku gwiazdora rock polo "Sławomira" zarobiła aż... 20 tysięcy złotych! Jej rola różowej landrynki spotkała się z ogromnym zainteresowaniem w sieci - i chyba o to chodziło!

Socha w teledysku Sławomira jako... "Anetka"

Małgorzata Socha w klipie "Aneta" wystąpiła w roli fanki wszystkiego co różowe i kiczowate. Pokazała nawet bieliznę i krągłą pupę! Ale opłacało się. Według Super Expressu aktorka podobno za występ w klipie zgarnęła 20 tysięcy złotych. Co ciekawe, cała reszta kosztowała... 30 tys. złotych. Wychodzi więc na to, że udział Sochy był najdroższy w całym przedsięwzięciu. Ale wcale się nie dziwimy - aktorka jest gwarancją sukcesu. W końcu klip Sławomira obejrzało już prawie 400 tys. widzów!

A Wam jak się podoba klip z Małgorzatą Sochą?

