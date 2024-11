W codziennym wydaniu czy na wielkich wydarzeniach branżowych Małgorzata Socha zawsze prezentuje się zjawiskowo. Aktorka nie musi ukrywać się za tonem makijażu, bo wygląda obłędnie w naturalnych wydaniu. Ostatnio zdecydowała się oddać w ręce profesjonalisty, ale chyba nie tego spodziewała się po zabiegu.

Małgorzata Socha to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek, która zdobyła sympatie widzów dzięki roli Violetty w "Brzyduli" czy Ingi w "Przyjaciółkach". Widzowie cenią ją za jej naturalność i podejście do życia. Ostatnio Małgorzata Socha zastąpiła Ewę Kasprzyk w "Tańcu z gwiazdami" i internauci nie mieli wątpliwości, że świetnie sobie poradziła. Aktorka miała na sobie długą cekinową srebrną sukienkę i jak zawsze delikatny i świetlisty makijaż, który sprawił, że aż promieniała. W kwietniu Socha skończyła 44-lat, a wygląda tak, jakby czas się dla niej zatrzymał. Wiele osób zastanawia się, jak ona to robi i jaki jest jej sekret. Jakiś czas temu aktorka mówiła, że sen i regeneracja jest dla niej bardzo ważna, ale lubi też dobrej jakości kosmetyki.

Małgorzata Socha chętnie również poddaje się w ręce profesjonalistów i poddaje się różnym zabiegom z medycyny estetycznej. Ostatnio właśnie gościła w jednym z salonów kosmetycznych i pokazała, jak wygląda jej twarz po zabiegu. Aktorka stwierdziła, że nie tego się spodziewała.

Oczywiście, aktorka "Przyjaciółek" tylko żartowała, a zaczerwienienia są normalne po zabiegu. 44-latka nie zdradziła jednak na jaki zabieg się zdecydowała. Fani jednak nie pierwszy raz pytali ją, jak dba o swoją urodę. Jakiś czas temu aktorka poruszyła ten temat na swoim Instagramie i zdradziła, że jest to kwestia dobrych genów i zdrowego trybu życia.

Często dostaję od Was pytania co robię, co stosuję, że zachowuję młodzieńczą urodę? Nie ukrywam, że jest mi baaaardzo miło, że tak sądzicie! Przede wszystkim to zasługa genów, zatem szczególne podziękowania w stronę moich rodziców. Oczywiście genom trzeba pomóc. Zdrowy tryb życia, odpowiednie odżywianie, regularne dbanie o skórę. Mam kilka swoich sprawdzonych sposobów

— zdradziła jakiś czas temu aktorka.