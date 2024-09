Małgorzata Socha poczuła jesień. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się kadrami ze spaceru po Warszawie, a my patrzymy tylko na jej look. Aktorka zaprezentowała się w stylizacji idealnej na jesień. Ten płaszcz i sukienka nigdy nie wyjdą z mody!

Reklama

Małgorzata Socha w jesiennej stylizacji spaceruje po Warszawie

Małgorzata Socha od lat należy nie tylko do grona najpopularniejszych, ale również do grona najlepiej ubranych gwiazd polskiego show biznesu. Aktorka na oficjalnych imprezach i poza czerwonym dywanem zachwyca w kobiecych stylizacjach, a fanki uwielbiają jej styl. Ostatnio Małgorzata Socha wybrała się na miasto z torebką za 16 tysięcy złotych, a teraz możemy zobaczyć jej jesienny look. Aktorka pokazała się w sukience i płaszczu, które sprawdzą się na każdą okazję.

Tylko spójrzcie na ten look!

Instagram @malgosia_socha

Małgorzata Socha na spacer po Warszawie wybrała brązowy, ponadczasowy trencz, który będzie pasował zarówno do eleganckich, jak i do sportowych stylizacji. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" połączyła swój płaszcz z czarną, dopasowaną sukienką za kolano. Look gwiazdy uzupełniły buty typu loafersy i duża torba w brązowym kolorze. Małgorzata Socha w jesiennej stylizacji wyglądała pięknie. Zgadzacie się z nami?

Instagram @malgosia_socha

Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak pokazała idealne modowe połączenie na jesień, a teraz również Małgorzata Socha pochwaliła się swoją jesienną stylizacją.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Naturalna Małgorzata Socha na zakupach. Kurtka za 10 tys. to dopiero początek