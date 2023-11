Małgorzata Socha w teledysku Sławomira pokazała pupę! W takim wydaniu aktorki jeszcze nie widzieliśmy! Różowa sukienka, różowa kiczowata czapka, tandetne dodatki, guma do żucia w ustach - czy to na pewno ona? Zobaczcie teledysk gwiazdora rock polo - "Aneta"!

Kim jest Sławomir Zapała? Ponad rok temu cała Polska usłyszała hit Sławomira "Megiera". Sławomir przedstawia się jako Polak, który wrócił z emigracji, zrobił karierę na Long Island, a teraz próbuje podbić polski rynek z muzyką rock-polo. Zrobił to skutecznie podczas imprezy sylwestrowej - Sprawdź też: Przebił Zenka i "Despacito"? Sławomir z żoną największymi gwiazdami Sylwestra TVP! Kim są? ZDJĘCIA

A tak naprawdę Sławomir nazywa się Sławomir Zapała, znany aktor, znany z ról m.in. w "Popiełuszko", "Pod mocnym aniołem", "Prawo Agaty" czy "Ojciec Mateusz". Z okazji urodzin Sławomira w sieci pojawił się teledysk do piosenki "Aneta", którą nagrał z zespołem VOX. Główną rolę zagrała uwodzicielska Małgorzata Socha, która rozkochuje w sobie Sławomira, a następnie go porzuca. A to wszystko robi z ogromnym wdziękiem! Zobaczcie koniecznie!

