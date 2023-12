Na Sylwestrze Marzeń z TVP pojawia się wiele gwiazd, bez których ten dzień nie byłby aż tak wyjątkowy. Jest jednak piosenka, która wprowadza publiczność w zupełnie inny klimat i jest nią "Miłość w Zakponem". Wykonawca piosenki Sławomir z żoną Kajrą dokładanie przygotują się do swojego występu, by zaskoczyć spektakularnym show na scenie. Okazuje się, że stylizacje które mają na sobie, kosztują ich fortunę.

Reklama

Kajra i Sławomir wydają fortunę na sylwestrowy występ

Wielkimi krokami zbliża się Sylwester Marzeń z Telewizją Polską, który odbędzie się w Zakopanem. Na scenie nie mogłoby zabraknąć Sławomira i jego żony Kajry z hitem "Miłość w Zakopanem", które co roku rozgrzewa publiczność pod sceną. Artyści już rozpoczęli przygotowania do sylwestrowej nocy, by móc zrobić spektakularne show na scenie. Informator Super Expressu zdradził, że wokalistka wydała już na ubrania i buty ok. 30 tysięcy złotych, o co redaktor portalu postanowił ją dopytać. Wokalistka nie zaprzeczyła.

Cóż to za informator? — uśmiecha się tajemniczo Kajra.

Już rozumiem te ubytki na karcie – dodaje śmiejąc się Sławomir

Sławomir i Kajra WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Zobacz także: Sławomir i Kajra planują rozwód? Małżeństwo odnosi się do plotek i przyznaje: "Mieliśmy inne wizje"

Na tym się jednak nie skończyło i Sławomir postanowił podkreślić, że nigdy nie wylicza żonie pieniędzy, w szczególności na jej stylizacje scenicznie.

Nigdy nie wyliczam żonie pieniędzy. Tym bardziej już na sylwestrowe stroje. Bywa, że moje są droższe, ale to jest wyjątkowa noc i trzeba zaprezentować się na scenie z najlepszej strony. Moje sylwestrowe kostiumy estradowe są szyte przez zaprzyjaźnionych wspaniałych krawców i służą mi jeszcze przez kolejne miesiące — powiedział Sławomir.

Sławomir i Kajra East News

Zobacz także: Kajra zaliczyła wpadkę? Taka stylizacja doda kilogramów nawet modelce! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Reklama

Następnie dziennikarz postanowił dopytać parę o to, kto trzyma karty płatnicze. Wokalistka pierwsza wychyliła się z odpowiedzią.

Kasą rządzimy razem. Jest taka ilość, że możemy spokojnie rządzić we dwoje – zapewnia Kajra w rozmowie z ''Superexpressem''.