Małgorzata Socha to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Na brak pracy nie może narzekać. Oglądać możemy ją m.in. w uwielbianym przez widzów serialu "Przyjaciółki", oraz w "Na Wspólnej", gdzie wróciła po dłuższej przerwie, jako serialowa Zuza. Oprócz tego Socha znana jest również z reklam "Agata Meble".

Małgorzata Socha zagra w nowym serialu

Małgorzata Socha zagra w kolejnym serialu. Polsat zapowiedział, że właśnie ruszyły zdjęcia do nowej produkcji, która będzie nosiła nazwę "Powrót do życia". Będzie to adaptacja brytyjskiej serii o nazwie „Back to Life”. Główna bohaterka wciela się w rolę Mai, która po 20 latach wychodzi z więzienia za zamordowanie szkolnej przyjaciółki. Kobieta wraca do małego rodzinnego miasteczka. Okazuje się, że nic już nie jest takie samo, jak przed tym, zanim trafiła za kratki.

Serial to wybuchowa mieszanka mrocznego dramatu i komediowego absurdu, rozgrywająca się w urokliwej, nadmorskiej scenerii - informuje Polsat.

Oprócz Małgorzaty Sochy w serialu wystąpią m.in. tacy aktorzy jak:

Magdalena Popławska (w roli głównej);

Ewa Skibińska;

Piotr Trojan;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Danuta Stenka.

Premiera serialu odbędzie się na platformie "Polsat Box Go". Reżyserem serialu jest Makary Janowski, a scenariusz opracował zespół: Beata Halastra, Ilona Łesyk-Moczulska, Małgorzata Pach-Galik i Michał Zasowski.

Czy nowa rola w serialu zmieni plany Małgorzaty Sochy odnośnie gry w serialu "Przyjaciółki"? Nic bardziej mylnego. Aktorka nadal będzie wcielała się w rolę Ingi Gruszewskiej w serialu "Przyjaciółki", którego nowe odcinki będzie można oglądać już od 7 marca 2024 roku w czwartek o godz. 21:10 w Polsacie.

