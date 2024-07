1 z 9

Małgorzata Rozenek na zakupach w Warszawie

Małgorzata Rozenek zgubiła... but! Prezenterka zaliczyła małą wpadkę na oczach fotoreporterów. Gwiazda została sfotografowana, gdy wracała z zakupów z jednego z warszawskich butików, gdy nagle... spadł jej z nogi but. Małgosia jednak zupełnie się tym nie przejęła, z uśmiechem na twarzy poprawiła but i w świetnym humorze poszła dalej. (Polecamy: Pudrowe szpilki to hit mody kobiecej)

Jak Wam się podobają błękitne szpilki Małgorzaty Rozenek? Fajny kolor na lato?

