O wieku Małgorzaty Rozenek krążą legendy. Gwiazda oficjalnie podaje, że ma 38 lat, inni uparcie twierdzą, że ponad 46. Wśród nich jest jeden z serwisów plotkarskich, który odnalazł zdjęcia gwiazdy TVN ze studniówki z 1988 roku, kiedy to nosiła nazwisko panieńskie - Kostrzewska. Problem w tym, że... Małgorzata Rozenek spędziła studniówkę w domu, o czym napisała na Instagramie.

Temat wieku Rozenek pojawia się jak boomerang. Co jakiś czas media próbują dowiedzieć się, ile tak na prawdę ma lat. Dlatego też wczorajsze zdjęcia Małgorzaty Kostrzewskiej ze studniówki na serwisie plotkarskim zrobiły furorę. Niestety, redakcja portalu pomyliła osoby, o czym humorystycznie pisze gwiazda TVN na Instagramie:

PUDELEK postanowił poszukać mojego sobowtóra. Odnalazł Małgorzatę Kostrzewską, ale... to nie jestem ja. Dlatego sama organizuje mój własny konkurs pt. "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" :-) , bo bardzo chciałabym poznać moją imienniczkę, która na dodatek jest do mnie podobna. Pani Małgorzato, proszę się do mnie odezwać, bo z wielką przyjemnością zaprosiłabym Panią na obiad. :-) P.S. Jeśli ktoś chce znaleźć moje studniówkowe zdjęcia, może przestać szukać. Czemu? Bo w studniówkowy wieczór zostałam w domu. ;-) - śmieje się Małgorzata.