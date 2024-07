Małgorzata Rozenek zamieściła zabawnego mema na Instagramie. Prezenterka podzieliła się ze swoimi fanami obrazkiem przygotowanym przez instagramowy profil "mniesmieszy_official". Mem przestawia Radosława Majdana, biorącego udział w popularnym programie "Jeden z dziesięciu". Prowadzący teleturniej zadaje mu pytanie, nawiązujące do sytuacji z programu "Azja Express". Jakiej?

Małgorzata Rozenek pokazuje dystans do samej siebie

Panie Radosławie, muzyka: Jak nazywa się jedna z wokalistek zespołu Spice Girls, prywatnie żona znanego piłkarza? - pyta prowadzący.

A Radosław Majdan odpowiada:

Sądzę, że chodzi o Gosię Rozenek-Majdan.

Oczywiście to nawiązanie do wypowiedzi Małgorzaty Rozenek z programu "Azja Express". W czasie wykonywania jednego z zadań, prezenterka tłumaczyła napotkanym ludziom, że ona jest w Polsce jak Victoria Beckham, a Radosław Majdan - jak David Beckham. Kultowy tekst "He is David Beckham, me is Victoria in Poland" doczekał się nawet umieszczenia na koszulkach.

Małgorzata Rozenek zamieściła zabawnego mema na Instagramie.

Małgorzata Rozenek w programie "Azja Express" zdradziła, że ma spory dystans do samej siebie. Widzowie pokochali ją za to!