Urodziny Pawła - to tam polskie gwiazdy bawiły się na początku weekendu. Jak donosi Pudelek, była to impreza jednego z najbogatszych Polaków - Pawła Marchewki. Miliarder zorganizował huczne urodziny we Francji nad Lazurowym wybrzeżem a lista gości była imponująca. Na imprezie bawili się m. in. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z synami, Anna i Robert Lewandowscy i Agnieszka Woźniak-Starak. Wszyscy pochwalili się zdjęciami w mediach społecznościowych.

Huczne urodziny Pawła Marchewki zrobiły wrażenie nawet na gwiazdach show-biznesu. Miliarder wyprawił wielkie urodziny we Francji z Bąbelkowym Pałacu czyli willi należącej do Pierre'a Cardina. Tego, w jak luksusowym i ikonicznym miejscu się znajduje nie mogła przemilczeć nawet Agnieszka Woźniak-Starak:

Słuchajcie rzadko to robię, takie relacje zamieszczać z imprez ale muszę to pokazać, bo jesteśmy na urodzinach kolegi we Francji i jesteśmy w Bąbelkowym Pałacu czyli domu Pierre'a Cardina, co jest takie kultowe, niesamowite, futurystyczny projekt, który powstał w latach 70. i zawsze marzyłam o tym, by go zobaczyć. Ten dom to są takie połączone bąble. Jest naprawdę świetnie, jest szał. Absolutny

- relacjonowała na Instagramie.