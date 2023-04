Małgorzata Rozenek spisała już testament. Zdradziła powód

Chyba nie ma wątpliwości, że Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd w polskim show biznesie. Co chwila dowiadujemy się bowiem o kolejnych projektach i przedsięwzięciach, w których żona Radosława Majdana bierze udział. Nic więc dziwnego, że paparazzi często "przyłapują" Małgorzatę Rozenek, gdy ta załatwia kolejne sprawy. Co tym razem robiła gwiazda? Zobaczcie na najnowszych zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów! Zobacz także: Małgorzata Rozenek o traumie z przeszłości: "Poczuł, że musi mi pokazać, kto tu rządzi" Małgorzata Rozenek w luźnej stylizacji załatwia sprawy na mieście To zdecydowanie bardzo dobry rok dla Małgorzaty Rozenek - gwiazda zrealizowała mnóstwo nowych, zawodowych projektów i spełniła swoje wielki marzenie, jakim było znalezienie się w gronie prowadzących "Dzień Dobry TVN" . Znając żonę Radosława Majdana, ta z pewnością nie zamierza zwalniać tempa i jeszcze wiele razy usłyszymy o jej kolejnych sukcesach. I czyżby Małgorzata Rozenek szykowała coś nowego? Ostatnio zabieganą gwiazdę "przyłapali" paparazzi! Zobacz także: Odmieniony syn Małgorzaty Rozenek. Henio jest coraz bardziej podobny do Radosława Majdana Małgorzata Rozenek tego dnia postawiła na bardzo wygodną stylizację. Gwiazda założyła bowiem szarą bluzę z kapturem, beżowe legginsy oraz białe, sportowe buty. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zdecydowała się również na "no make-up" i związała włosy w kucyk. Małgorzata Rozenek zdecydowała się wyruszyć w miasto swoim luksusowym BMW. Patrząc na zdjęcia wykonane przez paparazzi, to był naprawdę intensywny i zabiegany dzień dla gwiazdy. Żona Radosława Majdana zdecydowała się nawet zaparkować swój samochód na... przystanku! Czyżby brak czasu spowodował, że prowadząca "Dzień...