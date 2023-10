Małgorzata Rozenek podczas tegorocznego festiwalu w Sopocie zadebiutowała na scenie Opery Leśnej w roli prowadzącej. To było dla gwiazdy TVN wielkie przeżycie, a przy okazji rozmowy z ShowNews.pl opowiedziała o wsparciu najbliższych, które jest dla niej bardzo ważne oraz wiadomościach od mamy. Małgorzata Rozenek zdradziła ich treść!

Małgorzata Rozenek pierwszego dnia festiwalu Top of the Top w Sopocie, który odbył się pod hasłem "Siła kobiet" pojawiła się na scenie razem z m.in. Julią Wieniawą, Gabi Drzewiecką i Pauliną Krupińską. Gwiazda TVN nie ukrywa, że jest wdzięczna za możliwość debiutu w Operze Leśnej i w rozmowie z ShowNews.pl opowiedziała o ogromnym wsparciu najbliższych.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan całują się przy stole. Tak spędzają czas w Sopocie

Małgorzata Rozenek odniosła się też do wiadomości, jakie otrzymuje od swojej mamy i trzeba przyznać, że zazwyczaj są to dość surowe oceny:

- Moja mama wspiera mnie w bardzo różny sposób. Najczęściej jest: "Boże, coś ty na siebie założyła" albo "Po co było tak mówić?", ale tym razem napisała, że bardzo ładnie wyglądam i powiedziała, żeby pogratulować mojej ekipie, która współtworzyła ten look, ale też emocje i wszystko to, co się działo na scenie, było prawdziwym pokazem siły kobiet - dodała gwiazda.