Od kiedy Małgorzata Rozenek pojawiła się w programie "Perfekcyjna Pani domu" wciąż jest o niej głośno. W mediach co chwilę pojawiają się informacje o nowych projektach, reklamach i programach w których będziemy mogli zobaczyć celebrytkę. Rozenek ma na swoim koncie wiele sukcesów i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek jej kariery w telewizji. Zobacz: Małgorzata Rozenek została twarzą zagraincznej marki. Ile na tym zarobi?

Pomimo nadmiaru obowiązków Rozenek znalazła jednak czas na krótki wypoczynek. Jak donosi magazyn "Flesz' gwiazda TVN razem z dziećmi i Radosławem Majdanem wybrała się na kilka dni do Norwegii.

- Mieli dla siebie tylko trzy dni, ale postanowili nie marnować okazji. Oboje uznali, że przyda im się naładowanie baterii. Pojechali z chłopakami do Norwegii. Zatrzymali się u brata Radka, który mieszka tam z całą rodziną od kilku lat. Małgosia bardzo dobrze się tam czuje, lubi Skandynawię- zdradził znajomy pary.

Okazuje się również, że na majówce towarzyszył im mały szczeniak buldożka francuskiego, którego Rozenek dostała ostatnio od ukochanego.

