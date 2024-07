Małgorzata Rozenek opublikowała na instagramowym profilu uroczy filmik z synkiem w roli głównej. Dociekliwe fanki uznały jednak, że telewizyjna gwiazda powinna lepiej przygotować trzylatka na zabawy. Sprawdźcie, o co chodziło.

Reklama

Małgorzata Rozenek skrytykowana przez fanki. Poszło o małego Henia

Małgorzata Rozenek zabrała najmłodszego syna na spacer, a relacja z tego wspólnego wyjścia trafiła na jej Instagram. Gwiazda pochwaliła się swoim followersom, że Henio, który niedawno skończył trzy lata, do perfekcji opanował już sztukę jeżdżenia na rowerku biegowym. Dociekliwe obserwatorki wypatrzyły, że kask ochronny, jaki miał na głowie chłopiec, ich zdaniem, został włożony nie tak, jak nakazują zasady bezpieczeństwa:

Fatalnie założony i przy upadku nie ochroni głowy, bo przód cały odsłonięty. Poprawnie kask ma być na czole, co przy upadku chroni głowę i nos przed zderzeniem z betonem - zauważyła jedna z komentujących

Zobacz także: Małgorzata Rozenek aranżuje ogród na lato. Takich roślin jeszcze nie widzieliście!

Małgorzata Rozenek oczywiście asekurowała jadącego Henia, podążając za nim, jednak zadaniem niektórych spośród jej obserwatorów to i tak nie wystarczy, bo kask nie chroni chłopca należycie. Inni dopatrzyli się nawet, że model został źle dobrany:

Tak założony kask to za wiele nie pomoże... Kask kaskiem, ale założenie ma znaczenie Kask to nawet jest za mały... - wyrażali zaniepokojenie piszący

Instagram / m_rozenek

Gwiazda tym razem nie weszła w dyskusje z obserwującymi (przypomnijmy, że niekiedy zniecierpliwiona powtarzającymi się komentarzami na ten sam temat Małgorzata Rozenek odpowiada internautom). Nie wszystkie wpisy były jednak utrzymane w tak krytycznym tonie. Większość fanów chwaliła umiejętności Henia oraz więź łączącą mamę i syna, dopytywali też, gdzie można kupić taki kask i rowerek. Uwadze followersów nie umknęła również stylizacja prowadzącej "Dzień dobry TVN" - miała na sobie tęczowy sweterek o grubym splocie, który wyjątkowo przypadł im do gustu.

Zobacz także

Instagram @m_rozenek

A co wy na to? Uważacie, że takie wpisy to godna podziwu troska czy już może nadgorliwość?

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek szła boso po ulicy! Są zdjęcia paparazzi

Instagram/m_rozenek