Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że uwielbia próbować nowych rzeczy - szczególnie tych, związanych z aktywnością fizyczną. Nie inaczej było tym razem. "Perfekcyjna Pani domu" pochwaliła się nieperfekcyjnymi kadrami, a w sieci zawrzało. Fani są podzieleni. Niektórzy podziwiają gwiazdę za determinację i odwagę, inni krytykują za... kolejną wpadkę!

Reklama

Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę na lodzie

Gwiazda na co dzień jest zajęta pracą w telewizji. Jej czas pochłaniają nagrania do programu "Dzień Dobry TVN" oraz prowadzenie własnego biznesu. Pomimo tego, że fani zarzucają Małgorzacie Rozenek, że nie ma czasu dla dzieci, ta jednak nigdy nie zapomina o swoich najbliższych. Ostatni czas poświęciła na przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Szczególnie że w tym roku wigilia odbywała się w posiadłości "Perfekcyjnej Pani domu" i Radosława Majdana. Wówczas ta nie ukrywała, że ma na głowie sporo obowiązków, związanych z przygotowaniami. Teraz jednak mogła odetchnąć z ulgą i zająć się sobą. Okazuje się, że gwiazda nie zamierza jednak leżeć do góry brzuchem, a już zaczęła spalać świąteczne grzeszki! Zrobiła to... na lodzie! Gwiazda TVN- ma nową pasję! Jest nią wymagające łyżwiarstwo figurowe!

- Olympic Winter Games ❄️ I’m coming ????????????

w życiu trzeba umieć podnosić się po każdym upadku???????????? nic tego tak nie uczy, jak łyżwiarstwo figurowe ???????? #newhobby #newgoals ????

2023 ???? będzie się działo ????

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zadaje szyku na gali Marki Roku 2022 [ZDJĘCIA]

Okazuje się także, że to właśnie nauka jazdy na lodzie pod czujnym okiem instruktora jest celem Małgorzaty Rozenek na nadchodzący, 2023 rok. Ten pomysł bardzo spodobał się licznym fanom, którzy nie szczędzili jej komplementów i uznali, że jej postawa jest godna podziwu:

- Lubię, gdy kobiety mają swoje hobby i zainteresowania. Super ???????? nie tylko rodzina, praca, dom. - Pięknie jest to, że nie patrzeć na wszystko próbujesz nowych rzeczy. Ktoś powiedziałby, że to już nie ten wiek ???? - Łyżwiarstwo figurowe to najpiękniejszy sport, ja uczyłam się podstaw w wieku 30lat. A potem zrobiłam instruktora. Bardzo polecam ❤️ Super, proszę dodawać filmiki z nauki, nigdy nie jest za późno na naukę. - O rany, już czekam na kolejne filmy z lodowiska ???? to bardzo inspirujące, jak ktoś wyznacza sobie nowe cele i powoli do nich dąży. W aktywności można fajnie udokumentować ten proces, dzięki za dzielenie się tym - rozpisują się internauci.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Małgorzata Rozenek szczerze o pracy w show-biznesie: "Dziś chce mi się śmiać z samej siebie"

Zobacz także

To, że Małgorzata Rozenek jest bardzo wysportowana, nie jest tajemnicą. Tak samo, jak to, że internauci zawsze doszukają się w jej postach jakiejś wpadki. Nie inaczej było teraz. Przy okazji najnowszego filmiku internauci dostrzegli... brak kasku na głowie prezenterki, co uznali za niebezpieczne i nieodpowiedzialne:

- Pani Małgosiu gdzie coś na głowę? Kask czy coś? Przy upadku do tyłu, duże szanse na duży uraz. - Polecam ćwiczyć z kaskiem. - Za niedługo łyżwiarką figurowa zostanie ???? - rozpisywali się internauci.

My z kolei nie możemy się doczekać kolejnego filmiku i postępów wysportowanej Małgorzaty Rozenek!

VIPHOTO/East News