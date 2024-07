Choć ostatnio media społecznościowe gwiazd zdominowała tematyka świąteczna, to jednak dzisiejszego wieczoru wiele z nich oderwało się od bożonarodzeniowych przygotowań, by wziąć udział w uroczystej gali Marki Roku 2022. Wydarzenie to odbyło się w podwarszawskim hotelu Narvil Conference & Spa, a swoją obecnością zaszczyciły je czołowe osobistości polskiego show-biznesu. W gali udział wzięły m.in. Dorota Gardias, Karolina Pisarek, Patricia Kazadi, Maja Ostaszewska, Paulina Sykut-Jeżyna, Wiktoria Gąsiewska i Beata Tadla. Jedną z osób nagrodzonych była Małgorzata Rozenek, której nie mogło zabraknąć na czerwonym dywanie.

Reklama

Małgorzata Rozenek zachwyciła stylizacją na gali Marki Roku 2022

Podczas gali Marki Roku 2022 przyznawane nagrody w kilku kategoriach, takich jak: Męska Marka Roku, Kosmetyczna Marka Roku, Zdrowa Marka Roku, Dziecięca Marka Roku, Rodzinna Marka Roku, a także Kobieca Marka Roku. Wyróżnienia trafiają do tych brandów, które zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie. W gronie tegorocznych zwycięzców znalazła się Małgorzata Rozenek, która wygrała statuetkę w kategorii Kobieca Marka Roku 2022.

Mateusz Jagielski/East New

Zobacz także: Małgorzata Rozenek ostro: "Nie powinnam się do tego przyzwyczajać i przyznawać"

Tego wieczoru Małgorzata Rozenek postawiła na czerń. Suknia z gorsetem przyciąga uwagę eleganckim wykończeniem dołu, który subtelnie prezentuje nogi gwiazdy TVN i wysmukla jej sylwetkę. Dół kreacji zdobią delikatne piórka. Prezenterka dobrała do tego szpilki. Brak biżuterii sprawił, że stylizacja prezentowała się ekstrawagancko i lekko.

Co ciekawe, Małgorzata Rozenek już zdążyła się pochwalić na Instagramie swoim najnowszym sukcesem. W relacji, którą zamieściła, podziękowała wszystkim, który na nią głosowali, a także zdradziła, że suknia, w której wystąpiła, pochodzi z kolekcji sukien wieczorowych polskiej marki Maverie.

Zobacz także

AKPA

Ciekawe, czy Małgorzata Rozenek spodziewała się, że dostanie statuetkę Marki Roku 2022. Trzeba przyznać, że prezenterka "Dzień dobry TVN" osiągnęła olbrzymi sukces chyba w każdym obszarze życia. Powodzi się jej zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. A niedawno Małgorzata Rozenek przyznała, że jej początki w show-biznesie nie były łatwe.

Reklama

Nie tylko Małgorzata Rozenek zachwyciła kreacją na gali Marki Roku 2022. Zobaczcie, jak wyglądały inne gwiazdy!

AKPA

AKPA