1 z 10

Małgorzata Rozenek pokazała rysunek syna

Małgorzata Rozenek zamieściła w sieci rysunek swojego synka Tadzia. To już nie pierwszy raz, kiedy prezenterka chwali się w Internecie dziełem 6-letniego Tadeusza. Chłopiec jest niezwykle utalentowany plastycznie. Na najnowszym rysunku widać świnkę Pepę. Fanom gwiazdy bardzo się on spodobał!

Zobacz też: Zobaczcie co zrobił młodszy syn Małgorzaty Rozenek! Fani w szoku "Serio? Tadzio?"

Świnka pierwsza klasa! Tylko w ramkę i podziwiać. Świetna praca! - napisali fani na profilu Małgorzaty Rozenek.

Zarówno Tadeusz, jak i jego starszy brat, 10-letni Stanisław niedawno mieli swój debiut na salonach. Do tej pory ich mama raczej starała się ukrywać ich tożsamość, lecz teraz nie ma już oporów, by pokazywać chłopców publicznie. A rysunek Tadzia? To prawdziwe dzieło sztuki! Zobaczcie sami, co narysował!

Polecamy: Socjalizacja dziecka w okresie przedszkolnym