Paulina i Jakub Rzeźniczakowie podzielili się radosną nowiną! Fani zachwyceni

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie i choć wiele osób na początku było sceptycznie nastawionych do ich związku, to udowodnili, że łączy ich coś wyjątkowego. Para chętnie dzieli się w sieci rozkosznymi nagraniami i tym razem to Paulina przekazała radosne wieści!