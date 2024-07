Małgorzata Rozenek wydała oświadczenie w sprawie rzekomego oszustwa jednej z jej fanek! Zaledwie kilka dni temu gwiazda TVN ogłosiła kolejny urodzinowy konkurs na Instagramie. Prowadząca "Projekt Lady" zaproponowała wówczas internautom zabawę, w której nagrodą będą trzy tysiące złotych na podróż marzeń. Małgorzata Rozenek obiecała, że zapłaci za wymarzone wakacje zwycięzcy konkursu. Wygrała jedna z internautek, która zaplanowała podróż dla swoich rodziców. Niestety, pozostali fani gwiazdy TVN zaczęli podejrzewać, że kobieta, która wygrała konkurs, oszukała Małgorzatę Rozenek. Według relacji internautów, zwyciężczyni wcale nie zaplanowała wyjazdu dla swoich rodziców, tylko dla siebie i swojego narzeczonego. Jak Małgorzata Rozenek zareagowała na wpisy fanów?

Kochani dochodzą do mnie niepokojące sygnały od Was. Dostałam kilka wiadomości podważających uczciwe podejście osoby, która zwyciężyła w konkursie. Jest mi bardzo przykro, że taka sytuacja ma miejsce. Jestem teraz w drodze, nie bardzo mam możliwość usiąść nad tym i podjąć decyzję. Dajcie mi proszę czas do jutra, szansę na skontaktowanie się i rozmowę z wygraną osobą. Sytuację muszę wyjaśnić i przemyśleć. Jutro dam Wam znać, jaką decyzję podjęłam. Całuję Was mocno i życzę spokojnego wieczoru ????- napisała Małgorzata Rozenek.