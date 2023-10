Małgorzata Rozenek niedawno podzieliła się z fanami swoim szczęściem i ogłosiła, że jej rodzina powiększyła się o kolejnego pupila. W związku z tym prezenterka chętnie publikuje treści związane z nowym pieskiem, Williamem. Jedno z nowych nagrań wzbudziło jednak wątpliwości u części fanów Małgorzaty Rozenek!

Nie da się ukryć, że to właśnie Instagram jest dla Małgorzaty Rozenek w ostatnim czasie kanałem komunikacji z fanami. To tam prezenterka informuje o nowych działaniach czy relacjonuje swoją codzienność. Na początku września żona Radosława Majdana relacjonowała pierwsze dni najmłodszego synka, Henia, w przedszkolu, a kilka dni temu Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym członkiem rodziny.

Nic dziwnego, że Małgorzata Rozenek jest wprost zachwycona czasem, jaki spędza w rodzinnym gronie z pupilami. Prezenterka opublikowała nagranie, na którym widać, jak czyta wieczorem w łóżku w towarzystwie pieska Williama i synka Henia.

Jak się okazuje, nagranie opublikowane przez Małgorzatę Rozenek wywołało prawdziwą burzę w komentarzach! Niektórzy fani byli zdania, że prezenterka nie poświęca wystarczającej ilości uwagi synkowi, Henrykowi.

Na szczęście, wśród komentujących znalazło się również szerokie grono osób, które nie szczędziły Małgorzacie Rozenek wyrazów szacunku i komplementów.

- Uwielbiam patrzeć na Waszą rodzinę, teraz z bassetem to już pełnia szczęścia. Pani Małgosiu my basseciarze mowiny, że basset to nie pies, to stan umysłu ❤️

- Dla Pani to pewnie doba ma za mało godzin. Mieć tyle obowiązków zawodowych, rodzina, dom, zwierzęta. Że też Pani znajduje czas na sen. Życzę dużo zdrowia i cierpliwości❤️

- Super rodzinka ❤️❤️❤️