To zdecydowanie transfer roku! W mediach od kilku dni tematem numer jeden jest oczywiście Małgorzata Rozenek, która zdecydowała się rozwiązać kontrakt z TVN. Żona Radosława Majdana była jedną z największych gwiazd stacji, dlatego też ikonicznych momentów z jej udziałem nie brakowało. Słynne "nie mów do mnie teraz" to dopiero początek. Zobaczcie je wszystkie!

Ikoniczne momenty Małgorzaty Rozenek w TVN

Małgorzata Rozenek odchodzi z TVN - to zdecydowanie jedna z najbardziej elektryzujących wiadomości w polskim show-biznesie ostatnich tygodni. Jakby tego było mało, już jesienią najprawdopodobniej zobaczymy Małgorzatę Rozenek w "Tańcu z gwiazdami"! Co więcej, w mediach już pojawiają się informacje, jaką kwotę za jeden odcinek ma otrzymać gwiazda. Podobno Małgorzata Rozenek może liczyć na 35 tys. złotych za jeden odcinek "Tańca z gwiazdami". Jak widać, jesień w polskim show-biznesie zapowiada się naprawdę emocjonująco!

Kiedy wokół jest tyle plotek na temat transferu Małgorzaty Rozenek do stacji Polsat, my postanowiliśmy przypomnieć Wam najbardziej ikoniczne momenty gwiazdy w stacji TVN, z którą była związana przez ponad dekadę! Jest ich naprawdę mnóstwo i nigdy o nich nie zapomnimy. Koniecznie zobaczcie nasze wideo powyżej!

