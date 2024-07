Małgorzata Rozenek rzadko opowiada o swoich synach. W rozmowie z Party.pl postanowiła zdradzić kilka informacji na temat Stasia i Tadzia. Gwiazda zdradziła, po kim odziedziczyły charaktery, a także jak oceniają jej styl. Będziecie zaskoczeni!

Mój starszy syn jest bardzo podobny do swojego taty. Jest spokojny, zrównoważony, bardzo poukładany. Natomiast mój młodszy syn ma cały mój charakter. Ale to właśnie starszy lubi patrzeć jak ja się szykuję, jak są jakieś wyjścia. Młodszy ogranicza się do tego, żeby były obcasy. Dla niego to jest bardzo ważne. Jak mama ma obcasy to znaczy, że jest świetnie.