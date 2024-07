Małgorzata Rozenek to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Perfekcyjna Pani Domu to nie tylko wielki talent medialny, a także uroda, podziwiana przez kobiety i mężczyzn. Krągłe kształty Małgosi mogą jednak sprawiać pewne problemy, podczas projektowania kreacji na wielkie wyjścia. Nam zdradziła, jak sobie z tym radzi:

To nie jest duży problem. To jest po prostu duży biust. Może dla projektantów do jest problem. My tam się w domu cieszymy. To podobno robi problem w porównaniu do kreacji wybiegowych, ale moje wymiary mocno różnią się od kreacji modelek i od figur modelek. Nie tylko w biuście jest więcej - zdradziła Małgorzata Rozenek.