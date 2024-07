Małgorzata Rozenek-Majdan skomentowała konflikt z Renatą Kaczoruk i Kubą Wojewódzkim! Gwiazda udzieliła wywiadu magazynowi "Viva!", w którym po raz kolejny odniosła się do spekulacji na temat afery po programie "Azja Express". Ci, co dokładnie śledzą program "Azja Express", doskonale pamiętają ostrą wymianę zdań pomiędzy Renatą Kaczoruk a Małgorzatą Rozenek-Majdan. Wówczas poszło o to, że modelka nie chciała podwieźć pary samochodem, którym jechały z Weroniką Budziło.

Po tym odcinku Renata Kaczoruk nie mogła opędzić się od negatywnych komentarzy, które non stop pojawiały się w jej social mediach. W obronę wziął ją Kuba Wojewódzki, który w wywiadzie dla "Playboya" w bardzo ostrych słowach skomentował karierę Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej związek z piłkarzem.

Gwiazda postanowiła złożyć pozew w sądzie. Szykuje się proces roku?

Mam bardzo szeroką skalę akceptacji krytyki mojej osoby. I tak naprawdę nigdy nie reagują na zaczepki. Mierzę się z różnymi głupotami i tego też nie komentuję. Podam przykład. Gdy zaczynałam swoją telewizyjną pracę, w jakimś programie producentka podpisała belkę "Małgorzata Rozenek, lat 44". A miałam 34. Zwykła literówka, nikt nie zwrócił na nią uwagi. Ale potem przez lata wypominano mi, że odejmuję sobie dekadę. Nie mam z tym problemu. Bardzo często zarzucano mi dziwne rzeczy. Ale jest granica. I tą granicą jest przyzwoitość. Dopóki ktoś mnie obraża, mówiąc, że jestem głupia, ma prawo to robić. Bo to jego opinia. Ja mogę się tym przejmować albo nie. Mam akurat to szczęście, że się nie przejmuję.