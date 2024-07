Małgorzata Rozenek w lutym tego roku zaczęła trenować z Ewą Chodakowską! Dziś gwiazda TVN ma już nowa trenerkę. Dlaczego zakończyła współpracę z Ewą? Zdradziła to tylko nam!

W rozmowie z Party.pl Rozenek TVN wyjaśniła, że z Ewą zna się od lat, zanim jeszcze obie stały się gwiazdami. Wraz ze wzrostem popularności zaczęły mieć mniej czasu na spotkania, dlatego też Rozenek ma już nową trenerkę. Z Chodakowską wciąż jednak utrzymuje kontakt:

My jak poznałyśmy się z Ewą, to spotykałyśmy się w czasach początków naszego rozwoju zawodowego, w jakiś sposób zauważalnego przez ludzi. My wtedy mieliśmy więcej czasu. Teraz Ewa ma mniej czasu, ja jestem też osobą należącą do tych bardziej zajętych. To nie jest tak, że ja się od Ewy odcinam, cały czas kontaktujemy się ze sobą, rozmawiamy i jeśli mam pytania natury takiej, jaką Ewa się zajmuje, to z nią rozmawiam - mówi nam gwiazda.