Małgorzata Rozenek na początku lipca przeprowadziła się do nowego domu w zielonej części Warszawy. Gwiazda w mediach społecznościowych relacjonowała to wydarzenie, które jak się okazało, wcale nie należało do najłatwiejszych. Małgorzata Rozenek musiała przenieść swoją pięcioosobową rodzinę i konieczna okazała się pomoc profesjonalnej ekipy. Kiedy przeprowadzka dobiega końca i powoli widać efekt finalny w nowej willi stanęły rusztowania! Czyżby Małgorzata Rozenek zdecydowała się na remont?

Małgorzata Rozenek zaskakuje rusztowaniami w nowej willi. Już zaczęła remont?

Małgorzata Rozenek wakacje rozpoczęła od przeprowadzki do willi z basenem, w której kiedyś mieszkał Wojciech Modest Amaro razem z rodziną. Ilość kartonów z rzeczami okazała się tak duża, że konieczne było wynajęcie firmy przeprowadzkowej, a nad rozpakowaniem i ułożeniem rzeczy w nowym domu Małgorzaty Rozenek czuwała architekt porządku. Przeprowadzka gwiazdy budzi ogromne emocje w sieci, ale powoli zbliża się ku końcowi i ostatnio Małgorzata Rozenek chętnie prezentuje gotowe pomieszczenia.

Tymczasem teraz gwiazda zaskoczyła zdjęciem rozstawionych rusztowań w nowej willi. Małgorzata Rozenek zaczyna remont? Szybko wyjaśniła sytuację!

- Nie, że stawiamy dom od nowa czy jakieś duże prace budowlane. Nie, po prostu mycie okien - tymi słowami gwiazda rozwiała wszelkie wątpliwości.

Nowy "tymczasowy dom" Małgorzaty Rozenek powoli nabiera ostatecznego kształtu po przeprowadzce. Ekipa, która pomaga celebrytce spisała się na medal.

Niedawno w swojej nowej willi za 9 milionów złotych remont przeprowadzała też Klaudia Halejcio. Aktorka zdecydowała się na remont sypialni, zmiany w pokoju Nel, a teraz planuje metamorfozę w kolejnych pomieszczeniach. Klaudia Halejcio rezygnuje z drewna na rzecz bieli i marmurowych powierzchni.

