Małgorzata Rozenek ma powody do radości! W końcu udało jej się przeprowadzić do nowego, tymczasowego domu, w którym jej rodzina zamieszka do czasu zakończenia budowy ich wymarzonej willi. Okazuje się, że fanom nie spodobały się decyzje, które podjęła ich ulubienica. Żona Radosława Majdana zdecydowała się na odpowiedź - lekko ironiczną, a przy tym bardzo zabawną. W końcu musiała się bronić. Zobaczcie, czym podpadła internautom.

Małgorzata Rozenek krytykowana za zatrudnienie pomocy po przeprowadzce

W środę, 29 czerwca Małgorzata Rozenek przeprowadziła się do nowego domu wraz z całą rodziną. Zaspana, ale szczęśliwa żona Radosława Majdana pochwaliła się, że właśnie pije swoją pierwszą kawę w nowej kuchni. Chwilę później w mediach społecznościowych Małgorzata Rozenek pokazała fragmenty pięknych wnętrz. Radosny nastrój nie opuszczał gwiazdy przez cały dzień i co rusz dzieliła się z fanami postępami prac. Z samego rana przyznała, że przeprowadzka okazała się dużo większym wyzwaniem, niż sobie wyobrażała. Małgorzata Rozenek opowiedziała również o swoich przygodach z kartonami, których miało być maksymalnie 50, a ostatecznie w każdym z pomieszczeń willi, łącznie stoi ich co najmniej 150, jak nie 200. Ostatecznie rodzina Majdanów zdecydowała się na pomoc specjalistki, która pomaga w przeprowadzkach i organizuje przestrzeń, tak by wyglądała pięknie, ale była również funkcjonalna.

Co tu się dzieje!!! 😁😁😁 właśnie się zaczęło, jedno z największych logistycznych wyzwań naszego życia😁👍🏡🧚🏼‍♂️ nie jesteśmy sami 💪🏼 jest z nami @architektporzadku (...) 🙏 to daje nadzieje, że skończymy jeszcze w tym stuleciu 🤣 - napisała z ulgą Małgorzata Rozenek.

W komentarzach pod najnowszym postem pojawiło się mnóstwo negatywnych słów. Fani nie potrafią zrozumieć, jak tytułowa "Perfekcyjna Pani Domu" nie umie poradzić sobie z przeprowadzką, rozpakowaniem rzeczy i wprowadzeniem porządku we własnych szafach.

- Serio perfekcyjna pani domu potrzebuje pomocy ???? I czar prysł 🤷‍♀️

- No nie perfekcyjna. Bo ikona perfekcji nie dała rady. Więc niech o sobie nie mówi że jesteś taka och i ach

- Architektka porządku -to dopiero cyrk ma kółkach. Służąca już wybrana? Pani do zbierania kupek na ogródku -nie zapomnij. Normalnie Caringtonowie!!!

- Myślałem że Perfekcyjna Pani domu sama takie rzeczy ogarnia ;)

Małgorzata Rozenek postanowiła zmierzyć się z hejtem:

- Sama to ja sobie mogę naleśniki zrobić, a nie dom przeprowadzić 🤣 ale co dwie ręce to nie 50 🤷‍♀️ wiec zamiast coś robić 3 lata zrobimy w 5 dni 🧚🏼‍♂️

Większość fanów wsparło "Perfekcyjną Panią Domu" potwierdzając, że przeprowadzka potrafi przerosnąć nawet profesjonalistów, dlatego świetnym krokiem było poproszenie o pomoc. Dorota Szelągowska, która od lat prowadzi programy telewizyjne o tematyce remontowo-budowlanej również korzystała z takich usług:

- Jak ja Ci zazdroszczę! U mnie już była, ale przeżyłabym to jeszcze raz. 😂 ❤️ - napisała pod najnowszym postem Małgorzaty Rozenek.

Co sądzicie o decyzji Małgorzaty Rozenek? Internauci krytykują ją niesłusznie?

