W ostatnim czasie życie Małgorzaty Rozenek obracało się wokół przeprowadzki do nowego domu. Teraz wreszcie "Perfekcyjna Pani domu" mogła się pochwalić licznymi kadrami z ogromnej willi. Nie tylko ona jest zachwycona nowymi wnętrzami, ale także jej fani. Gwiazda właśnie udostępniła filmik na swoim Instagramie, na którym możemy zobaczyć między innymi kuchnię oraz salon w nowej willi państwa Majdanów. Musicie to zobaczyć!

Małgorzata Rozenek chwali się nowym domem. Kuchnia zjawiskowa!

W środowy poranek 29 czerwca, żona Radosława Majdana zaskoczyła swoich fanów radosną nowiną. Jak się okazało, Małgorzata Rozenek razem z rodziną przeprowadziła się do nowej willi! Zadowolona gwiazda przekazała tę wiadomość ze swojej nowej, przestronnej kuchni. Z chęcią także podzieliła się ze swoimi fanami kulisami tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest przeprowadzka - jak się jednak okazało, wcale nie było łatwo spakować tak wiele rzeczy i potrzebna była pomoc specjalistycznej ekipy.

Teraz natomiast na Instagramie Małgorzaty Rozenek wylądowały kolejne kadry z nowej willi. Pomimo zmęczenia, natłoku pracy i zaangażowania, jaki rodzinę Majdanów czeka w nowym lokum, "Perfekcyjna Pani domu" nie traci poczucia humoru. Na jej Instagramie czytamy:

- Co tu się dzieje!!! ???????????? właśnie się zaczęło, jedno z największych logistycznych wyzwań naszego życia????????????????????‍♂️ nie jesteśmy sami ???????? ???? to daje nadzieje, że skończymy jeszcze w tym stuleciu ????

Pomimo faktu, że na relacjach udostępnionych przez Małgorzatę Rozenek widać na razie głównie kartony, to jednak fani już teraz dostrzegli, że nowe lokum państwa Majdanów jest bardzo eleganckie i luksusowe:

- Przepiękny dom! Będę się inspirować! - Już jest pięknie...Nie mogę doczekać się finału ????????❤️❤️I na bank nie zabraknie białych kwiatów ???????????????? - Tu jest jakby luksusowo. Nie, nie jakby, jest luksusowo. Oby Wam się tu szczęśliwie i spokojnie żyło. Wszystkiego dobrego

Fani okazali także wsparcie dla swojej idolki:

- Powodzenia! ???? Ja pamiętam Naszą przeprowadzkę cztery lata temu. Wprawdzie nie na taką skalę jak u Pani, ale to był tydzień szaleństwa wycięty z życiorysu ????❤️ - Super trzymamy kciuki ???? jak nie Wy to Kto ?????????? - Gosiaczku spokojnie, będzie dobrze ????????

Już teraz widać, że stylowa willa gwiazdy TVN i piłkarza jest bardzo przestronna, a kolorem dominującym jest biel. Pomimo eleganckiego stylu, w jakim utrzymany jest dom, widać także, że jest on bardzo przytulny, natomiast ponadczasowe i klasyczne meble prezentują się naprawdę stylowo. Choć rodzina jeszcze nie zdążyła się w pełni rozpakować, to jednak sądząc po relacjach gwiazdy śmiało można stwierdzić, że Małgorzata Rozenek już się zadomowiła w nowym domu. Czy teraz możemy liczyć na dużą dawkę nowych zdjęć z nowej willi gwiazdy TVN? Wszystko na to wskazuje!

