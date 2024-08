Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, mimo licznych zobowiązań zawodowych, tak jak miliony Polek i Polaków udali się w te wakacje na zasłużony urlop. Nie jest tajemnicą, że para podróżuje kamperem, a towarzyszy im najmłodszy syn - Henio. Gołym okiem widać, że chłopiec na wakacjach bawi się wspaniale, a na najnowszym nagraniu Małgorzaty Rozenek dosłownie skradł całe show! Gwarantujemy, że nic bardziej rozczulającego dzisiaj nie zobaczycie.

Reklama

Henio skradł show na Instagramie Małgorzaty Rozenek

Fani Małgorzaty Rozenek nieustannie są pod ogromnym wrażeniem tego, jak prezenterce udaje się łączyć karierę zawodową (ostatnio również bardzo wymagające treningi do programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz") z opieką nad dziećmi. Uwagi wymaga na pewno zwłaszcza najmłodsza pociecha Małgorzaty, czyli Henio Majdan.

Obecnie cała rodzina przebywa w podróży, a tak jak rok temu środkiem lokomocji i jednocześnie zakwaterowaniem stał się kamper. Rodzina Małgorzaty Rozenek bawi się w najlepsze, a prezenterka ... zapomina nawet o świecie online, z czego postanowiła wytłumaczyć się fanom:

Od jakiegoś czasu spędzamy cudowne dni tutaj na Korsyce, jesteśmy w miejscu, które jest tak piękne i z tak fajnymi ludźmi, że po prostu jakoś tak telefon leży odłożony, dzieciaki się bawią, my się bawimy. Wszyscy korzystamy z tego, że tu jest tak pięknie i dlatego też trochę cisza u mnie. Ale niedługo ruszamy w kolejną trasę - wyjaśniła Małgorzata Rozenek.

Instagram @m_rozenek

Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek nie miała okazji do delektowania się kawą w otoczeniu natury zbyt długo. W kadr wparował bowiem jej synek, Henio! Nie uwierzycie, co powiedział do fanów mamy.

Ja też jestem - zawołał Henio Majdan wprost do kamery.

Henio też tu jest. Chodź synku, chodź kochany - zwróciła się do pociechy Małgorzata Rozenek.

Instagram @m_rozenek

Nie tylko Małgorzata Rozenek ma szansę spędzić niepowtarzalny czas z synkiem. Również jej mąż, Radosław Majdan, pochwalił się ostatnio wyjątkowym upominkiem, jaki otrzymał od Henryka:

Zobacz także

Cudowny poranny prezent od Synka - napisał Radosław Majdan.

Fani byli pod wrażeniem pomysłowości Henia. My zazdrościmy całej rodzince Majdanów wyjątkowego czasu spędzonego razem i czekamy już na dalsze relacje z wakacyjnych wojaży!

Reklama

Zobacz także: Tak będzie wyglądać nowe mieszkanie Małgorzaty Rozenek. "Widać standard 5 gwiazdek"