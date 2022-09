Małgorzata Rozenek pokazała pokój Henia w nowej willi: "Najpiękniejsze miejsce jakie znam"

Małgorzata Rozenek zaprezentowała fanom kolejny gadżet, który zakupiła dla swojego synka. Chodzi o funkcjonalne krzesełko do karmienia, w którym Henryk nie tylko spożywa posiłki ale nierzadko również bawi się z rodzicami. Dziecięcy mebelek, na który zdecydowała się Małgorzata Rozenek to projekt francuskiej marki i trzeba za niego zapłacić ok. 940 zł. Zobacz także: Eleganccy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pod studiem "Dzień Dobry TVN". Nowe zdjęcia paparazzi Małgorzata Rozenek pokazała krzesełko dla Henia za ponad 900 zł Małgorzata Rozenek odkąd w czerwcu zeszłego roku została mamą Henia jednocześnie stała się inspiracją dla innych młodych mam, które właśnie sporządzają wyprawki dla swoich dzieci. Niedawno internauci zachwycili się pokoikiem małego Henia , który widać było na nowym zdjęciu Radosława Majdana z synem. Pokoik Henia pełen był kolorowych zabawek, książeczek i zabawek edukacyjnych, co zdecydowanie różniło się od wnętrz, które Małgorzata Rozenek pokazała tuż przed narodzinami malucha. Wówczas pokoik był urządzony w kolorach bieli i szarości , co niektórym nie przypadło do gustu, chociaż wielu internautów twierdziło, że wygląda bajecznie. Przez ostatni rok Małgorzata Rozenek pokazała również serię luksusowych wózków synka. Niedawno zainteresowanie fanek wzbudziła nowa spacerówka Henia Majdana . Był to Cybex Simply flowers dream grey za ponad 7 tysięcy złotych. Tym razem szczęśliwa mama pochwaliła się swoim wyborem w kwestii krzesełka do karmienia. Małgorzata Rozenek kupiła małemu Heniowi krzesełko francuskiej firmy: Wybór krzesełka do karmienia to ważna decyzja, bo to taki mebel, w którym nasze dziecko spędza bardzo dużo czasu. Henryk ma krzesełko francuskiej marki Beaba...