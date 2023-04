Historia Laury i Kaspra z piątej edycji hitowego show "Hotel Paradise" idealnie nadaje się na scenariusz komedii romantycznej. Od ich występu w show jednak minęło już sporo czasu, a fani martwią się o ich związek. Uczestniczka show zaspokoiła ich ciekawość i opublikowała zdjęcia, po których wszystko stało się jasne!

"Hotel Paradise 5": Co ze związkiem Kaspra i Laury?

W ostatnim czasie fani miłosnego formatu mają prawdziwe powody do radości. Bowiem produkcja ogłosiła, że powstaje specjalna edycja "Hotelu Paradise All Stars". Oznacza to tyle, że już niebawem na szklanych ekranach ponownie zobaczymy swoich ulubieńców - gwiazdy dobrze znane z poprzednich edycji, które do tej pory pozostają singlami. Oznacza to więc, że internauci wciąż interesują się losem dawnych uczestników. W ostatnim czasie ci byli zmartwieni o związek Laury i Kaspra, których mieliśmy okazję poznać w piątej odsłonie hitowego programu TVN-u. Wszystko przez to, że w przypadku tej dwójki na próżno było szukać w sieci ich wspólnych relacji. Tym razem jednak uczestniczka postanowiła zaspokoić ciekawość fanów.

Instagram/laurahotelparadise

Okazuje się, że w ostatnim czasie uczestniczka "Hotel Paradise" obchodziła swoje urodziny. Z tej okazji na jej Instagramie wylądowała relacja, na której pokazała, jak spędzała ten wyjątkowy zdjęć. Ku uciesze fanów, pośród gąszczu zdjęć znalazło się też to z Kasprem! Okazuje się, że w dniu urodzin Laury, para wybrała się na wypoczynek do SPA, a następnie na romantyczną kolację we dwójkę. Oznacza to, że pomimo braku licznych relacji u tej dwójki nadal wszystko w najlepszym porządku! Sami zobaczcie, jak spędzili urodziny Laury!

Instagram/laurahotelparadise

Romantyczne zdjęcie Laury i Kaspra z "Hotelu Paradise 5" uspokoiło fanów tej dwójki, a pod postem posypały się liczne komentarze:

- Fajnie widzieć Was nadal razem, najlepsze życzenia Laurka ❤️❤️❤️ - Zakochańce🤍🤩 - Jesteście moją ulubioną parą z hp :) - Ulubiona para 🔥😍

Cieszymy się więc, że u taj dwójki nadal bez zmian - nadal miłość kwitnie. Jedno jest więc pewne - nie zobaczymy ich w nowej odsłonie programu dla singli!

