"True Love": Kinga znalazła jednak miłość w programie? Te zdjęcia mówią wszystko

Klaudia z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie z wycieczki, dodając do niego wymowną grafikę. Czy to oznacza, że uczestniczka 9. edycji znalazła miłość w programie i przez przypadek zdradziła za dużo? Zobaczcie nowe fotografie Klaudii z "Rolnik szuka żony"! Klaudia z "Rolnik szuka żony" 9 jednak znalazła miłość? Uczestnicy 9. edycji "Rolnik szuka żony" w programie biorą udział w pierwszych randkach . Co więcej, w show nawet padają poważne deklaracje! Tymczasem w rzeczywistości bohaterowie miłosnego hitu TVP już dawno zakończyli przygodę z programem i stają się coraz bardziej aktywni w mediach społecznościowych. Ostatnio Klaudia z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się na Instagramie prywatnymi zdjęciami z wyjazdu i widać na nich, że jest naprawdę szczęśliwa. To nie wszystko! Piękna blondynka dodała na fotografii wymowną emotikonę w kształcie serca, zrobionego z rąk... Zobaczcie to zdjęcie! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Klaudia od Tomasza szokuje zachowaniem: "Zabija wzrokiem każdą kandydatkę" Do tej pory w programie Klaudia okazywała największe zainteresowanie Valentynowi, ale w kolejnym zwiastunie "Rolnik szuka żony" widać, że rolniczka prawdopodobnie ma jakieś wątpliwości i zdecydowała się zapytać swojego kandydata, czy faktycznie widzi swoją przyszłość w jej gospodarstwie. Tymczasem internauci nie mają wątpliwości, że powinna wybrać Konrada, który zdaniem widzów najbardziej do niej pasuje. Sądzicie, że Klaudia znalazła miłość w 9. edycji "Rolnik szuka żony" ? Do tej pory pojawiały się zupełnie inne sugestie na ten temat.