Tak mieszkają Lenka i Jan Klimentowie! Para chętnie pokazuje swoje królestwo

Jan i Lenka Klimentowie będą mieli dziecko? W rozmowie z magazynem "Flesz" para przyznała, że marzy o córeczce! Kiedy planują zostać rodzicami? Wydawałoby się, że teraz jest świetny moment na powiększenie rodziny. Lenka Kliment wspólnie z Jarosławem Kretem odpadli w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" . Jan Kliment razem z Beatą Tadlą wciąż walczą o zwycięstwo i o Kryształową Kulę . Przez osiem lat pomagałam Jankowi przy układaniu choreografii do poprzednich edycji show. Cieszę się, że teraz mogłam pokazać widzom swoje umiejętności taneczne. Przykro było opuszczać program, ale mam nadzieję, że to nie koniec mojej przygody z "Tańcem z Gwiazdami" – powiedziała "Fleszowi" Lenka Kliment. Piękna tancerka, w której żyłach płynie mieszanka czesko-kubańskiej krwi, chciałaby zostać mamą, ale... jeszcze nie teraz! Dlaczego? Na co dzień Lenka jest instruktorką fitnessu i zumby w warszawskim klubie Total Fitness. Poza tym razem z mężem i innymi tancerzami wyjeżdża na prywatne występy, uświetniające rozmaite gale. Przeczytaj: Jan Kliment zdobył się na szczere wyznanie: "Zraniłem Lenkę, ale ona mi wybaczyła". O co chodzi? Mam teraz najlepszy czas. Rozwijam się zawodowo, realizuję nowe, ciekawe projekty. Ciąża byłaby pięknym prezentem, ale dopiero na trzydzieste urodziny – zdradziła "Fleszowi" Lenka. Zanim jednak Klimentowie zdecydują się na dziecko, chcą spełnić jeszcze jedno wielkie marzenie – kupić mieszkanie. Nad realizacją tego planu czuwa Jan, który uważnie śledzi rynek nieruchomości. Szukają czegoś większego, przyszłościowego, z myślą o powiększeniu rodziny . Jesteś ciekaw, jak na małżeństwo Lenki i Jana Klimentów wpłynął udział w show Polsatu "The Story of My Life. Historia naszego życia"? Co postanowili w swoim życiu zmienić i jak wysoką cenę za to zapłacili? Przeczytacie w nowym...