Kilka tygodni temu Małgorzata Rozenek ogłosiła fanom, że do jej rodziny dołączył nowy piesek. Tym razem w "Gangu Majdana" pojawił się uroczy basset, który otrzymał imię William.

Pojechaliśmy na wycieczkę. Przywieźliśmy basseta w teczce. #William brakujące ogniwo #gangmajdana - pisała wówczas gwiazda

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdą i oczywiście tematu nowego członka rodziny nie mogło zabraknąć. Zobaczcie, co zdradziła nam Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek o nowym członku rodziny

Z Małgorzatą Rozenek rozmawialiśmy podczas gali "Kobieta roku Glamour". To właśnie podczas tego wydarzenia gwiazda otrzymała nagrodę w kategorii "Misja". Radości zatem tego wieczoru było dużo, a my postanowiliśmy też zapytać o inny, radosny moment w życiu prezenterki. Mowa o dołączeniu do "Gangu Majdana" nowego pieska!

William to tak jakby po prostu należał do naszej rodziny od zawsze! Od pierwszej sekundy on tak pasuje - przyznała nam z radością Małgorzata Rozenek.

Zapytaliśmy również Małgorzatę Rozenek o reakcję Henia na nowego członka rodziny. Jak zdradziła nam gwiazda, aktualnie Henio skupia się na swojej wielkiej pasji i to głównie przyciąga jego uwagę.

Henryk to się najbardziej cieszył, że dołączył do niego nowy tor z kolejki, bo on ma totalną fazę na temat kolejek. Ma już ich strasznie dużo i tak naprawdę to jest jego główna zajawka - przyznała gwiazda przed naszą kamerą.

Co jeszcze zdradziła przed naszą kamerą Małgorzata Rozenek? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

