Anna Lewandowska pokazała pokój Laury. To prawdziwe królestwo! ZDJĘCIA

Anna i Robert Lewandowscy na dobre urządzili się już w Hiszpanii, gdzie czują się jak w domu. Para została bardzo ciepło przyjęta w Barcelonie, co potwierdzają nagłówki w katalońskiej prasie. Miejscowe dzienniki zachwycają się nie tylko grą piłkarza, ale również profesjonalnym podejściem i pracowitością trenerki personalnej. Wielkie emocje nadal wzbudza willa, w której zamieszkały gwiazdy. Ze względu m.in. na dobro córek, rodzice jak na razie nie chwalą się swoją posiadłością. Ostatnio jednak Anna Lewandowska pokazała pokój Klary i Laury! Anna Lewandowska pokazała, jak mieszkają jej córki Anna Lewandowska przejmuje się wychowaniem córek , o czym często mówi otwarcie w mediach społecznościowych. Zarówno ona, jak i Robert Lewandowski, prowadzą intensywne życie, pełne wyjazdów związanych z zobowiązaniami zawodowymi. Para nie chce, by ich dzieciom czegokolwiek brakowało, ale starają się też, by Klara i Laura nie dorastały w bańce. Zobacz także: Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" na meczu Roberta Lewandowskiego zwrócił się do Anny! Widać, że Anna Lewandowska chce, żeby dziewczynki wychowywały się w normalnych warunkach. Niedawno gwiazda pokazała pokój swoich pociech. Klara i Laura mają jedną sypialnię i to w dodatku dość niewielką. Dziewczynki śpią na oddzielnych łóżkach, do dyspozycji mają także krzesełko, biurko oraz mały namiot na podłodze. Słuchajcie, pokój dziecięcy to bardzo ważne miejsce, o które staram się zawsze dbać - powiedziała gwiazda. Pokój córek Lewandowskich jest urządzony stylowo, ale bez przepychu. Dominują w nim pastelowe kolory, wśród których króluje róż. Do środka wpada dużo światła. Anna Lewandowska zadbała też o to, by na ścianach wisiały ładne grafiki, którymi także się pochwaliła na Instagramie. Zobacz także: Anna Lewandowska w kosmicznej...