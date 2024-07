Małgorzata Kożuchowska zmieniła się dzięki synkowi! Wszystko dlatego że musiała nauczyć się dzielić czas między rodzinę i pracę. A na brak obowiązków zawodowych Małgorzata Kożuchowska nie może narzekać. Właśnie rozpoczęła pracę na planie nowego serialu TVN "Druga szansa", gdzie wciela się w postać agentki gwiazd. Poza tym aktorka zakończyła zdjęcia do amerykańskiej produkcji "Miłość, wojna i muzyka" i "Listów do M. 2", które już w pierwszym tygodniu od premiery okazały się kinowym hitem! Ale to nie wszystko! Mimo plotek o tym, że aktorka rezygnuje z "Rodzinki.pl", Gosia już w grudniu rozpoczyna zdjęcia do kolejnego sezonu serialu. Prace nad kolejnymi przygodami rodziny Boskich potrwają do lutego 2016 roku.

Znajomi Małgosi podziwiają ją też za to, że angażuje się w pracę charytatywną fundacji "Mam marzenie". Jak udaje jej się znaleźć na to wszystko czas?

W najnowszym wydaniu magazynu "Party" Małgorzata Kożuchowska nie ukrywa, że gdy jej synek Jaś pojawił się na świecie, aktorka bardzo się zmieniła i musiała nauczyć się, jak umiejętnie połączyć pracę z opieką nad synkiem.

Odkąd Jaś jest z nami, staramy się tak układać pracę, by jak najwięcej czasu spędzać rodzinnie. Nigdy wcześniej nie byłam tak zorganizowana – wyznaje aktorka.

Istnieje jednak kilka rzeczy, z których Kożuchowska musiała zrezygnować, żeby lepiej organizować swój czas. Jakich? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Party"!

