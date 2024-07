Należy do najbardziej lubianych gwiazd w polskim show-biznesie. Dlatego wszyscy cieszą się jej szczęściem. Bo za to, by Małgorzata Kożuchowska (43) została mamą, przez ostatnie lata kciuki trzymali nie tylko jej fani, lecz także koledzy aktorzy. – Uważam, że to wielkie szczęście, że Gośka jest w ciąży! – mówi „Fleszowi” Tomasz Karolak. – Będzie znakomitą mamą, bardzo wyrozumiałą – dodaje. I nie jest w tej opinii osamotniony. Wiele osób z branży, choć nie chcą wypowiadać się pod nazwiskiem, przyznaje, że Małgorzata jest stworzona do tego, by być mamą, i to nie tylko dlatego, że na planach seriali „M jak miłość” oraz „Rodzinka.pl” świetnie radziła sobie z rolami matek. A jak ona sama komentuje te doniesienia?

Konsekwentne milczenie

Zaraz po tym, gdy na początku marca media obiegła informacja o ciąży Kożuchowskiej, jej agentka przysłała oświadczenie, w którym pisała, że aktorka nie zamierza komentować spraw prywatnych. O swoim życiu osobistym Małgorzata mówi bardzo rzadko. Ostatnio – trzy lata temu, gdy z okazji 40. urodzin udzieliła wywiadu „Vivie!”. Opowiedziała wtedy o małżeństwie, dzieciach i ewentualnej adopcji: „Nigdy nie rozpatrywałam in vitro, bez względu na to, czy jestem za, czy przeciw. To są indywidualne decyzje i każdy podejmuje je w zgodzie z własnym sumieniem. Ja mam życiową pokorę. Jeżeli ma być mi dane coś tak pięknego, jak macierzyństwo, będę szczęśliwa. Ale nie będę tego wymuszać na naturze”. W innym wywiadzie wyznała, że wierzy w to, że zostanie mamą. I miała rację! Ciąża spowodowała, że aktorka musiała skorygować nieco swoje plany zawodowe i np. zrezygnowała z grania za oceanem w „Kotce na gorącym blaszanym dachu”, na co tak się cieszyła. – Pani Kożuchowska dostarczyła dokument od lekarza zwalniający ją z latania samolotem. W sztuce podczas wyjazdu do Ameryki zastąpi ją prawdopodobnie Edyta Olszówka – zdradza „Fleszowi” Jan Englert, dyrektor Teatru Narodowego, w którym gra Małgorzata. Długie loty samolotem są męczące dla kobiet w ciąży, mogą być nawet niebezpieczne dla zdrowia płodu. W pierwszych miesiącach ciąży nie można też bagatelizować nawet drobnych infekcji. I to właśnie z powodu przeziębienia Kożuchowska nie pojawiła się w lutym na pokazie Dawida Wolińskiego. Aktorka uważa na siebie. Podczas kręcenia reklamy Orange pilnowała, aby na planie panowała odpowiednia temperatura. – Małgosia dbała, aby nie było przeciągów, a gdy robiło się zimno, prosiła o przyniesienie nagrzewnicy – zdradza nam osoba z produkcji reklamy. To jednak nie oznacza, że Kożuchowska zrezygnuje z aktywności zawodowej z troski o przyszłe dziecko.

Bez akrobacji

W Teatrze Narodowym na razie nie będzie zastępstwa za Kożuchowską. – W pozostałych spektaklach pani Małgosia może grać, bo nie ma w nich żadnych wyczynów akrobatycznych ani lotów samolotem – mówi „Fleszowi” Englert. Na stronie teatru repertuar zaplanowany jest do końca kwietnia. Wynika z niego, że aktorka wystąpi w kilku spektaklach. Co z jej pozostałymi obowiązkami? W kwietniu kończą się zdjęcia do serialu „Prawo Agaty”. – Nie zapadła jeszcze decyzja, czy powstanie kolejna seria – informuje Joanna Górska z TVN. Jednak jeśli latem ruszą zdjęcia, wierzymy w pomysłowość twórców „Prawa Agaty” i w to, że w razie potrzeby zmodyfikują scenariusz tak, żeby prokurator Okońska nie zniknęła z serialu. A co z „Rodzinką.pl”? Trudno wyobrazić sobie przecież tę produkcję bez Natalii Boskiej!

Agentka aktorki zdradziła nam, że wszystko wskazuje na to, że zdjęcia do „Rodzinki.pl” ruszą już w maju. Jednak jak się dowiedzieliśmy, nie została jeszcze podpisana umowa pomiędzy TVP a producentami serialu. – Na pewno będziemy kontynuować „Rodzinkę.pl” - wyjaśnia „Fleszowi” rzecznik prasowy TVP Jacek Rakowiecki. – Ale nie wiemy jeszcze, kiedy będą zdjęcia do nowej serii – dodaje. Może się tak zdarzyć, że na Boskich będzie trzeba poczekać rok, i to nie tylko z powodu ciąży głównej bohaterki.

Dodatkowe obowiązki

Małgorzata ma jeszcze inne zobowiązania, z których musi się wywiązać. Zimą została nową ambasadorką marki Ochnik, pojawiła się na zdjęciach do jej wiosennej kampanii. I nic nie wskazuje na to, aby miała z tego rezygnować. Kożuchowska przedłużyła też umowę z krakowskim centrum handlowym Bonarka. – Pani Małgorzata podpisała kolejny kontrakt, który będzie obowiązywał do wiosny 2015 roku. Nie ma w nim zapisu o tym, że musi pojawiać się na eventach Bonarki – mówi „Fleszowi” osoba z działu promocji Bonarki. Czy gwiazda będzie brała udział w takich wydarzeniach? – Małgosia jest rozsądną osobą, na pewno nie zrobi nic, co mogłoby zaszkodzić jej i dziecku – twierdzi znajoma aktorki. Czy zatem zdecyduje się wiosną na wyjazd do Rzymu, na który bardzo czeka?

Tam wszystko się zaczęło

Jakiś czas temu na profilu facebookowym aktorki pojawił się wpis: „Kanonizacja Jana Pawła II 27 kwietnia, w moje urodziny”. Znajomi Kożuchowskiej nie mieli wątpliwości, że aktorka tego dnia chciałaby być w Rzymie. To jej miejsce na ziemi. Tam podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II poznała swojego męża, dziennikarza Bartka Wróblewskiego. Ponoć para starała się o dziecko pięć lat. I udało się! Tuż przed 43. urodzinami aktorki i przed 6. rocznicą jej ślubu z Bartkiem! Czy przyszli rodzice pojadą na kanonizację Jana Pawła II do Rzymu również po to, by podziękować za spełnienie marzeń? Pewnie wiele zależy od tego, jak Małgosia będzie się czuła. Ale aktorkę i tak czekają bardzo szczęśliwe urodziny :)

ANNA HERNIK-SOLARSKA