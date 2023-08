Małgorzata Kożuchowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z synem. Aktorka od kilku dni wypoczywa na rajskich wakacjach i teraz pochwaliła się pamiątkową fotografią na której pozuje z Jasiem. Syn Małgorzaty Kożuchowskiej w tym roku skończy osiem lat i jest już dużym chłopcem. Tylko spójrzcie na ten kadr! Małgorzata Kożuchowska z synem na wakacjach Małgorzata Kożuchowska należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o prywatność swoich bliskich. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" już od blisko ośmiu lat spełnia się w roli mamy, ale do tej pory nie ujawniła wizerunku dziecka. Aktorka bardzo rzadko publikuje w sieci zdjęcia z synem, ale tym razem zrobiła wyjątek. Gwiazda kilka dni temu wyjechała na wakacje i chociaż już na początku urlopu okazało się, że Małgorzata Kożuchowska zgubiła walizkę, to nie zepsuło to jej humoru. Teraz pokazała, jak spędza czas z synem! Miłość. Love.❤️❤️❤️#mamaisyn #wakacje #family- napisała krótko na Instagramie. Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska z torebką za 10 tys. zł. Pokazała nogi i nie tylko! Zdjęcia PAPARAZZI Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Kożuchowska (@malgorzatakozuchowska_) Internauci są zachwyceni wspólnym zdjęciem Małgorzaty Kożuchowskiej z synem. Pojawiło się sporo komentarzy. Fani zwrócili uwagę, że Jaś to już duży chłopiec. - Najpiękniejsza taka miłość , bezwarunkowa, na całe życie... - Trzymać dziecko w ramionach to dla matki największe szczęście 😍❤️ - Ale urósł no no no...😍 - Wow, za chwilkę...