Na wczorajszej prezentacji jesiennej ramówki TVP nie mogło zabraknąć Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka popularnego serialu Rodzinka.pl jest jedną ze sztandarowych gwiazd Telewizji Publicznej. Po wakacyjnej przerwie Małgosia zaprezentowała się w modnej w tym sezonie sukience w kolorze fuksji. Sukienka pochodzi z kolekcji Dawida Wolińskiego.

Trzeba przyznać, że jak na zachowawczy styl Małgosi kreacja zdaje się być bardzo odważna z uwagi na długość. Aktorka postanowiła złagodzić wizerunek gładko przyczesanymi włosami. Do sukienki Kożuchowska dobrała torebkę z Pola La, która naszym zdaniem niezbyt pasowała do stylu kreacji. Po raz kolejny była gwiazda "M jak Miłość" założyła szpilki od Christiana Louboutina. Jak widać bardzo przypadły jej do gustu.

A Wy co sądzicie o stylizacji Małgosi? Podoba Wam się? A może sukienka jest zbyt krótka jak na tego typu imprezę?











Reklama