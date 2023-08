Plotki na temat orientacji seksualnej Dawida Wolińskiego to temat, który wraca jak bumerang. Projektant regularnie prowokuje media do spekulacji o jego preferencjach i w zasadzie poniekąd potwierdza doniesienia jakoby był gejem. Najdalej jak na razie posunął się "Super Express", który bezpardonowo oznajmił na łamach jednego z numerów, że "Dawid Woliński jest gejem" . Publikację juror "Top Model" potraktował neutralnie i nie skomentował jej. Za to rozbrajająco szczerze opowiedział o tym, jak został zmuszony do ślubu. Przypomnijmy: "Nalegali na ślub. Byłem za głupi" Jakiś czas temu plotkowano o rzekomym związku Dawida z koszykarzem Iwo Kitzingerem . Temat z czasem umarł, a panowie podobno się rozstali. Od tamtego czasu Woliński regularnie odwiedza ulubione miejsce gejów na wakacje, czyli gejowską wyspę Mykonos w Grecji. Teraz na jego Facebooku pojawił się kolejny wiele mówiący akcent, przybliżający do potwierdzenia plotek o jego homoseksualizmie. Zobacz: To NIM "fascynuje się" Dawid Woliński! Na fanpage'u Dawida można zobaczyć zdjęcia z przygotowań do dzisiejszego castingu do "Top Model". Jedno z nich projektant okrasił dwuznacznym komentarzem: - Nie musicie się chłopacy o mnie bić . Z kolei album z tym zdjęciem opisał hashtagiem "#wygłupianie się na #planie top model 4". Urwis jak ta lala :) Drogie panie, szkoda byłoby wam takiej partii jak Dawid? Zobacz: Wow! Woliński pokazał się totalnie nago. Ma ciało jak z filmu porno Seksowny Dawid Woliński na dzisiejszym castingu do "Top Model 4":