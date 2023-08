Mąż Małgorzaty Kożuchowskiej wróci do zespołu „Wiadomości”? Okazuje się, że po roszadach w TVP, związanych z podpisaniem przez prezydenta ustawy medialnej, Bartłomiej Wróblewski ma szansę na zatrudnienie w serwisie informacyjnym. Jak donosi „Dobry Tydzień” partner aktorki nie zostanie jednak „zwykłym” reporterem stacji - Wróblewski może liczyć na znacznie ciekawsze propozycje. Może telewizja mogłaby skusić go lukratywnym kontraktem i programem, którego prowadzenie byłoby dla niego wyzwaniem? - zastanawia się źródło tygodnika. Wygląda więc na to, że Bartłomiej Wróblewski może skorzystać na zapowiadanych zmianach w Telewizji Publicznej. Dzisiaj dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że nazwisko Piotra Kraśki zniknęło z grafiku „Wiadomości”. Dziś i jutro widzowie nie zobaczą szefa zespołu serwisu informacyjnego. Czy mąż Małgorzaty Kożuchowskiej wykorzysta swoją szansę i już wkrótce zobaczymy go w telewizji? Przypominamy, że Wróblewski już kilka lat temu związany był w Telewizją Publiczną z której odszedł w 2010 roku. Zobacz także: Piotr Kraśko przestanie być szefem "Wiadomości"?! Ma go zastąpić znana dziennikarka. Która? Bartłomiej Wróblewski i Małgorzata Kożuchowska Bartłomiej Wróblewski jest mężem Małgorzaty Kożuchowskiej od 2008 roku