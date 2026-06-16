Po zakończeniu emisji "Rodziny zastępczej" Misheel Jargalsaikhan wycofała się z życia medialnego i skupiła na prywatnych oraz zawodowych projektach poza show-biznesem. Od czasu do czasu pojawia się jednak na branżowych wydarzeniach, wzbudzając niemałe zainteresowanie wśród fanów kultowego serialu. Niedawno do sieci trafiły jej najnowsze zdjęcia, które szybko przyciągnęły uwagę internautów.

Serialowa Zosia z "Rodziny zastępczej" podbiła serca widzów

Misheel Jargalsaikhan zdobyła ogromną popularność dzięki roli Zosi w kultowym serialu "Rodzina zastępcza". Widzowie przez lata obserwowali jej losy na ekranie, a sympatyczna bohaterka szybko stała się jedną z najbardziej lubianych postaci produkcji. Po zakończeniu przygody z serialem aktorka postanowiła jednak obrać zupełnie inną drogę zawodową i skupiła się na edukacji.

Z perspektywy czasu wiem, że się bardzo dużo nauczyłam, ale też czasami się zastanawiam, co mogło mi umknąć przez to, że tyle pracowałam. Nagrania mieliśmy 14 dni w miesiącu - czasami od rana do nocy, więc musiałam bardzo szybko dojrzeć i zmierzyć się z tym, że w momencie, kiedy byłam w stresowej sytuacji, to nie mogłam się zwrócić do mamy, tylko musiałam wszystko brać na siebie opowiadała po latach w rozmowie z Plejadą.

Gwiazda poszła w ślady swojej mamy i związała swoją przyszłość z medycyną. Ukończyła studia medyczne, a obecnie zajmuje się między innymi akupunkturą i medycyną naturalną, rozwijając także rodzinny biznes. Choć na co dzień stroni od show-biznesu, od czasu do czasu można zobaczyć ją na branżowych wydarzeniach, a widzowie mogli oglądać ją również w programie "Taniec z gwiazdami" oraz w serialu "BrzydUla".

Tak dziś wygląda Zosia z "Rodziny zastępczej"

Misheel Jargalsaikhan od lat prowadzi życie z dala od blasku fleszy, dlatego każda jej publiczna aktywność wzbudza spore zainteresowanie. Niedawno pojawiła się na wydarzeniu "Yogarte z Lempicką", gdzie chętnie pozowała do zdjęć. Fotografie z imprezy szybko trafiły do sieci i stały się okazją do przypomnienia sobie gwiazdy, którą widzowie pokochali jako Zosię z "Rodziny zastępczej".

Nowe kadry pokazują, jak przez lata zmieniła się była aktorka. Choć od emisji popularnego serialu minęło już wiele czasu, Misheel wciąż zachowuje charakterystyczny uśmiech i naturalny wdzięk. W listopadzie była aktorka będzie świętować 38. urodziny.

Sprawdźcie również, jak zmienił się Filip z "Rodziny zastępczej".

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Tak dziś wygląda Zosia z "Rodziny zastępczej" fot. Podlewski/AKPA

Tak dziś wygląda Zosia z "Rodziny zastępczej" fot. Podlewski/AKPA

Tak dziś wygląda Zosia z "Rodziny zastępczej" fot. Podlewski/AKPA