Małgorzata Kożuchowska wróciła już na plan Rodzinki.pl po wakacjach. Gwiazda w "Pytaniu na śniadanie" opowiedziała, że przez te dwa miesiące nie tylko wypoczywała, ale zrobiła też dwa projekty zawodowe. Jeden to Teatr Telewizji "Ich czworo" Gabrieli Zapolskiej, a drugi to film "Kochaj" Marty Plucińskiej.

Czytaj także: Znamy całą obsadę komedii „Kochaj”. Kto zagra u boku Małgorzaty Kożuchowskiej?

Ale przede wszystkim zdradziła, jak spędziła pierwsze wakacje z synem Jasiem. Mały ma już dziesięć miesięcy i był teraz pierwszy raz w życiu nad polskim morzem. Małgosia Kożuchowska była bardzo ciekawa tego, jak jej synek będzie reagował na wielką wodę i ogromne plaże.

Byliśmy tydzień nad morzem i bardzo się cieszyliśmy na ten wyjazd w rodzinno-przyjacielskim gronie, bo to był pierwszy wyjazd nad morze mojego syna - wyznała w wywiadzie Kożuchowska, która nie mogła się doczekać tego, co zrobi Jaś, gdy zobaczy morze.

Byłam ciekawa jego reakcji na morze i na wielką piaskownicę. Morze w tym roku jest bardzo zimne. Myślałam, że ta zimna woda jakoś go odstraszy, będzie pisk i ucieknie, ale nie, nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia, przyjął to jak na faceta przystało - opowiedziała Kożuchowska.