Małgorzata Kożuchowska pokazała swoją mamę. Mówi o niej: "To niedościgniony wzór"

Małgorzata Kożuchowska w najnowszym wywiadzie opowiedziała o macierzyństwie i zdradziła, jaki jest jej syn Jaś! Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" została mamą ponad pięć lat temu, ale od tamtej chwili bardzo rzadko opowiada o swoim dziecku. Aktorka nie publikuje również w sieci zdjęć ukochanego syna i nie zabiera go na oficjalne imprezy. Teraz jednak dumna mama uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jaki jest Jaś. Jak aktorka zareagowała, kiedy po raz po porodzie musiała wrócić do pracy? Jak wspomina swoją ciążę? Małgorzata Kożuchowska szczerze o synu Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z magazynem "Viva!" nie ukrywała, ciąża i początki macierzyństwa nie były dla niej zbyt łaskawe. Jak dziś wspomina ten czas? Są kobiety, którym macierzyństwo przychodzi łatwo, organicznie. Ja nie miałam takiego szczęścia. Poza tym już moja ciąża była trudna. Byłam na lekach, spuchnięta, przytyłam. Przez ponad rok nie mogłam do siebie dojść. Zawsze byłam raczej szczupła, a tu nic nie mogłam zrobić. Małgosi matce to nie przeszkadzało, Małgosi aktorce - już tak - zdradziła w rozmowie z magazynem "Viva!". Aktorka nie ukrywa, że było jej bardzo ciężko, kiedy dość szybko po porodzie musiała wrócić do pracy. Tłumaczyłam sobie: Jestem karmiącą mamą, nie mogę zostać w domu i zajmować się tylko dzieckiem, więc mam prawo wyglądać, jak wyglądam. I już. Pamiętaj, że od lat, kręcąc choćby Rodzinkę.pl, jestem zobligowana kontraktami. Ekipa serialu i tak pauzowała jeden sezon przez moją zagrożoną ciążę. I wszyscy przebierali nogami, czekając na to, kiedy wrócę. Rozumiałam to. A jakim dzieckiem jest syn Małgorzaty Kożuchowskiej? Do kogo jest bardziej podobny? Jaś to cała mama czy cały tata? (...) Ma ciemne oczy jak Bartek, ale jasne włosy jak ja i robi moje miny, ma...