Małgorzata Kożuchowska opowiedziała nam, co wydarzy się w drugim sezonie serialu "Druga Szansa"! Będzie się działo, zwłaszcza, że po przeczytaniu scenariuszu, gwiazda miała... gęsią skórkę!

Już wiemy co się widzom podoba, jaką moją bohaterkę lubią bardziej, drugi sezon był pisany pod widzów, jest więcej show-biznesu, bo o to prosili widzowie, odsłaniamy sporo showbiznesowych walk, przepychanek, ale pokazujemy to z przymrużeniem oka [...]. Losy tego czworokąta, bo to jest Zeit, doktor Kryński, Adam (Bartek Topa) i Monika, losy tej czwórki będą zaskakujące. [...]. Czytając scenariusz miałam gęsią skórkę - mówi Małgorzata Kożuchowska.